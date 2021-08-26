Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о дождях и грозах

Дожди пройдут в Москве и Подмосковье в четверг, 26 августа. В некоторых районах может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас погодные условия в Москве будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди — в течение дня небольшой интенсивности», — рассказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Тишковец добавил, что около 21:00 в центре российской столицы может выпасть до 5–10 миллиметров осадков, на юго-востоке — до 15–20 миллиметров. При этом в Дзержинске и Люберцах ожидается 20–25 миллиметров осадков, при том что месячная норма составляет 77 миллиметров.

«То есть в центре Москвы — до 13%, юго-восток Москвы — до 25%, а сразу за МКАДом — до 32% месячной нормы», — уточнил синоптик.

По его словам, ливни с грозами могут пройти на юго-востоке. В четверг будет дуть восточный ветер с порывами до четырех-девяти метров секунду. Температура воздуха в Москве составит от +19 до +21 градуса, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов, что соответствует климатической норме. Атмосферное давление будет повышаться и составит 748 миллиметров ртутного столба.