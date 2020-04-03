Москвичей и жителей области предупредили о сильном ветре

Московский регион накрыл сильный порывистый ветер. Предупреждение о нем актуально до девяти вечера. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Скорость ветра в Москве и области будет достигать 12-17 метров в секунду, предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Ветреная погода началась днем 3 апреля и продлится до 21:00.

Экстренные службы отмечают, что ветер может повалить деревья и сорвать слабо закрепленные конструкции или линии электропередачи. Водителям советуют парковать машины в гаражах или подальше от деревьев. На дорогах необходимо быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Несмотря на неблагоприятную погоду, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что на следующей неделе в столице будет около +10. Днем будет довольно тепло, но по ночам температура воздуха будет немного опускаться. На востоке России синоптик прогнозирует фантастическую погоду. Местами воздух прогреется до +18 градусов. На севере Красноярского края обещают от нуля до +4 градусов, хотя обычно в это время там еще лежит снег.