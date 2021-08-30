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    30 августа 2021, 22:33

    Москвичей экстренно предупредили о дожде с грозами

    Дарья Бунякова

    Жителей и гостей столицы предупредили о грозе с дождем и сильными порывами ветра. Экстренное сообщение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

    Москвичей экстренно предупредили о дожде с грозами

    «По прогнозам синоптиков Росгидромет до 09:00 часов утра 31 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

    Спасатели порекомендовали во время непогоды снижать скорость, находясь за рулем машины. Также стоит держать увеличенную дистанцию от впереди идущих автомобилей.

    «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев», — посоветовали в главке.

    На улице необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться от дождя под деревьями. Во время грозы необходимо не оставлять детей без присмотра.

    Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что осенняя погода придет в столичный регион уже на этой неделе. К выходным столбики термометров будут показывать всего +10…+15 градусов.