Москвичей экстренно предупредили о дожде с грозами

Жителей и гостей столицы предупредили о грозе с дождем и сильными порывами ветра. Экстренное сообщение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 09:00 часов утра 31 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали во время непогоды снижать скорость, находясь за рулем машины. Также стоит держать увеличенную дистанцию от впереди идущих автомобилей.

«Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев», — посоветовали в главке.

На улице необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться от дождя под деревьями. Во время грозы необходимо не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что осенняя погода придет в столичный регион уже на этой неделе. К выходным столбики термометров будут показывать всего +10…+15 градусов.