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    09 января 2022, 10:16

    Снег и гололедица ожидают москвичей 9 января

    Гидрометцентр: температура воздуха 9 января опустится до -6 градусов в Москве

    Максим Зинкин

    Жителей Москвы в воскресенье, 9 января, ждут гололедица на дорогах, облачная погода и снег при температуре -6 градусов. Такой прогноз на своем официальном сайте сделал Гидрометцентр России.

    Снег и гололедица ожидают москвичей 9 января

    Днем температура воздуха будет находиться в пределах -4…-6 градусов, а ночью может может опуститься до -8.

    Ожидается юго-восточный и южный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

    Жители Подмосковья ощутят температуру в пределах -3…-8 градусов. Ночью же похолодает до -11.

    Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение объявили из-за гололедицы. Оно будет действовать до полуночи 10 января.