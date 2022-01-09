Снег и гололедица ожидают москвичей 9 января
Гидрометцентр: температура воздуха 9 января опустится до -6 градусов в Москве
Жителей Москвы в воскресенье, 9 января, ждут гололедица на дорогах, облачная погода и снег при температуре -6 градусов. Такой прогноз на своем официальном сайте сделал Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха будет находиться в пределах -4…-6 градусов, а ночью может может опуститься до -8.
Ожидается юго-восточный и южный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Жители Подмосковья ощутят температуру в пределах -3…-8 градусов. Ночью же похолодает до -11.
Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение объявили из-за гололедицы. Оно будет действовать до полуночи 10 января.