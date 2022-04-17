До семи градусов тепла пообещали москвичам в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидаются облачная погода и небольшой. Температура воздуха прогреется до +7 градусов тепла, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что ветер дует с северо-востока, скоростью до девяти метров с секунду.

По словам Тишковца, атмосферное давление будет расти, вечером 17 апреля оно достигнет 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова пообещала ранее, что теплые дни придут в столицу к Пасхе, однако до этого придется потерпеть холода.

Спасатели дали совет водителям внимательнее относиться к обстановке на дорогах, избегать резких перестроений и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Главный агроном России Октябрина Ганичкина дала совет россиянам подготовиться в апреле к посадке редиса, укропа и петрушки, если есть теплица на твердом фундаменте.