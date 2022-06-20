Москвичам в понедельник пообещали облачную погоду и до +23 градусов

Погода в Москве в понедельник, 20 июня, будет облачной и достаточно теплой. Утром возможен небольшой дождь. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Максимальная температура в столице +21…+23 градуса, по Московской области +19…+24», — добавил он.

Северо-западный ветер достигнет лишь восьми метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится — 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, что в период с 20 по 24 июня в Центральной России прольется до 40 миллиметров осадков — половина месячной нормы в июне. Во вторник будет холоднее всего — максимум +20 градусов. В следующие дни будет постепенно, но незначительно теплеть, дожди продолжатся. А жарко станет в конце недели, когда до Москвы доберется скандинавский антициклон. В пятницу, 24 июня, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Последние же дни июня обещают быть особенно знойными — до +30 градусов.