Москвичам спрогнозировали снег и облачную погоду 31 марта

В четверг, 31 марта, в Москве будет облачно, временами возможен снег. Столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Такой прогноз на день дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, утром с прояснениями, во второй половине дня, после полудня сразу временами снег, мокрый снег средней интенсивности», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, в Москве будет около +1…+3 градусов, в Подмосковье от -2 до +3 градусов. Атмосферное будет падать, к вечеру оно составит 742 миллиметра ртутного столба, что является показателем ниже нормы.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области до вечера 1 апреля из-за гололедиц.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Возвращение весенней погоды жителям московского региона пообещали в середине апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.