Москвичам сообщили, когда в столицу вернется теплая погода

Теплая погода вернется в московский регион с пятницы. В выходные днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже +15…+17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне +13…+14 градусов», — рассказал он ТАСС.

По его словам, в это воскресенье в Москве потеплеет до +18 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что 4 мая в Москве похолодает на+6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, с четверга ночью возможны заморозки.

Также заморозки ожидаются в Московской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Тверской областях и ряде других регионов. В ночные часы температура воздуха может понизиться до -1…-4 градусов.