Москвичей предупредили о непогоде во вторник | 360°

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Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Синоптик Леус сообщил об облачной погоде и дождях в Москве во вторник

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Во вторник, 13 сентября, жителей Москвы ждет погода до 16 градусов тепла, небольшие дожди и облачная погода с прояснениями. Об этом РИА «Новости» рассказал метеоролог Михаил Леус.

По его словам, погодные условия  днем определит гребень антициклона, а к вечеру влияние окажет приближающийся с юга атмосферный фронт. Температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла.

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«В течение дня погода будет облачной  с прояснениями, а в поздние часы в Москве начнутся небольшие дожди. Ожидается восточный ветер силой до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, этот показатель ниже нормы», — сообщил синоптик.

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Леус отметил, что на юге Московской области во второй половине дня пройдут дожди, температура составит около 16 градусов тепла.

В последнюю субботу 10 сентября в Москве зафиксировали два температурных рекорда. Этот день стал самым теплым и самым холодным с начала осени в столице. Максимальная температура составила 15,3 градуса, а минимальная опустилась до 2,2 градусов в течение суток.

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