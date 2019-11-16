Москвичам рассказали о погоде в выходные

Несмотря на то, что за окном уже середина ноября, жителей Москвы продолжает радовать плюсовая температура. В выходные синоптики обещают до +6 градусов и небольшую облачность.

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Согласно сайту Гидрометцентра, в субботу, 16 ноября, в столице ожидается от +4 до +6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями и особых дождей не ожидается.

Ночью станет холоднее, но столбики термометров продолжат показывать температуру выше нуля. Будет +1...+3 градуса тепла.

Днем 17 ноября синоптики снова обещают в столице от +4 до +6 градусов с небольшой облачностью. Такая же погода установится в городе и в первый день новой рабочей недели. Холод придет в Москву только с 19 ноября, но понижение составит всего несколько градусов.

Атмосферное давление в выходные будет находиться на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Москве температура в зимние месяцы будет выше нормы. Ожидается, что предстоящая зима станет одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.