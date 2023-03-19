Экология 19 марта 2023, 04:05 Москвичам рассказали о погоде в воскресенье Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве 19 марта РИА «Новости»

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Московский регион ждет временная облачность, без осадков и гололедица. Соответствующий прогноз на 19 марта опубликовали на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от +1 до +3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –7.

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В Московской области днем прогнозируют от –1 до +4 градусов, ночью ожидается похолодание до — 8. Синоптики также сообщили о южном и юго-восточном ветре, скорость которого будет достигать от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 754–757 миллиметров ртутного столба.

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Теплая погода, которая пришла в Москву и Московскую область, надолго не задержится. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в выходные по ночам столбики термометра в регионе опустятся до −13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее спрогнозировал, что аномальное потепление ожидается по всей территории России. После 15 марта столбики термометров на Дальнем Востоке преодолеют отметку на 14-17 градусов выше нормы. А в Якутске с -30 градусов потеплеет до -8 в ночное время и до -1…-5 градусов — в дневное время.