Экология 03 сентября 2022, 04:14 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам рассказали о погоде в столице 3 сентября Гидрометцентр России: переменная облачность ожидается в Москве в субботу, 3 сентября Pxhere.com

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Жителей и гостей Москвы в субботу, 3 сентября, ожидает переменная облачность. Как указано на сайте Гидрометцентра России, погода установится преимущественно без осадков.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до отметки до +15…+17 градусов, ночью станет заметно прохладнее — температура воздуха опустится до +4…+6 градусов.

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Днем ветер будет западный, со скоростью от шести до 11 метров в секунду, ночью москвичей ждет западный, северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, отметили «Известия».

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Атмосферное давление составит 751–753 миллиметров ртутного столба.

Различные хронические заболевания могут обостряться осенью. Особенно это касается сердечных патологий, предупредил врач-иммунолог Николай Крючков. Люди с сердечными патологиями в это время года могут столкнуться с приступами гипертонии и болями в сердце при стенокардии.

Также осенью обостряются и заболевания легких. Сезонный тренд имеют и некоторые психические заболевания. Они обостряются в осенний и весенний периоды.

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