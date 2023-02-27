Экология 27 февраля 2023, 10:08 Москвичам рассказали о погоде в понедельник Синоптик Синенков сообщил о небольшом снеге в Москве в понедельник РИА «Новости»

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Небольшой снег и облачная погода ожидают в понедельник жителей Москвы. Об этом РИА «Новости» рассказал метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в понедельник кратковременный небольшой снег и облачную с прояснениями погоду. Температура по столице в среднем установится на отметке −1…−3 градуса, в Московской области — до −5. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью до четырех-девяти метров в секунду», — сообщил он.

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Метеоролог уточнил, что атмосферное давление повысится к вечеру и достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба.

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Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что жителям средней полосы России не стоит ожидать теплой погоды в марте. Он напомнил, что третий календарный месяц считается зимним.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отметил, что схода снежного покрова стоит ждать как минимум в конце марта — начале апреля.