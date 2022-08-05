Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичей в пятницу ожидают 31 градус тепла и переменная облачность без осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

По его словам, пятого августа Москва останется под влиянием солнечного и сухого антициклона, что поможет столбикам термометров превысить 30-градусную отметку.

«Температура воздуха +29…+31, по области +27…+32. Ветер юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — написал синоптик.

Леус добавил, что солнечная активность в пятницу останется умеренной, геомагнитное поле неустойчивое.

Накануне Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об «оранжевом» уровне погодной опасности, который действует до утра пятого августа.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам в период жарких дней не купаться в фонтанах. Ведомство напомнило, что в стоячей воде живет много вредных бактерий, еще большую опасность для жизни и здоровья несет электрическая подсветка фонтанов.