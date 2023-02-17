Экология 17 февраля 2023, 10:41 Москвичам рассказали о погоде в пятницу Метеоролог Синенков сообщил о морозе до −6 градусов 17 февраля в Москве РИА «Новости»

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Облачная погода с температурой до −6 градусов ожидается в Москве в пятницу. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Александр Синенков.

«В пятницу в Москве без существенных осадков, облачно с прояснениями. Температура снизится до −6 градусов», — рассказал он.

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По словам Синенкова, в Московской области температура упадет до −8 градусов.

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«Ветер дует с юго-востока со скоростью до семь метров в секунду. Атмосферное давление составит около 762 миллиметров ртутного столба», — добавил метеоролог.

Ранее синоптик Алина Котилевская сообщила «360» о сильной метели в Москве в ближайшее воскресенье. Порывы воздуха достигнут 11 метров в секунду, а температура установится на отметке −5 градусов.

Синоптик Евгений Тишковец рассказывал, что весна в центральные регионы России придет в начале апреля.