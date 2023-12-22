Экология 22 декабря 2023, 03:39 Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь Синоптик Леус: легкий снег и небольшой мороз ждут москвичей в новогоднюю ночь Unsplash

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Новогодняя ночь принесет москвичам и гостям столица легкий снег. Температура воздуха на улице опустится до -9 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», — уточнил синоптик.

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Он отметил, что в середине декабря погода сменила курс на еврозиму. Воздух начал прогреваться до значений выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Но уже на следующей неделе в город вернется мороз. По словам Леуса, эта оттепель станет последней в уходящем году.

Ранее специалист сообщал, что по количеству осадков норма декабря в Москве уже оказалась перевыполнена. Согласно данным метеостанции ВДНХ, выпало 106% от положенного по климату объема осадков.