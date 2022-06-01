Москвичам рассказали о погоде в июне

В июне в Москве среднемесячная температура составит около плюс 17 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Среднемесячная температура в июне в Москве ожидается около 17 градусов. Средняя температура ночью будет +10..+12 градусов, днем — +22...+23», — сказала метеоролог.

Она также добавила, что погода в столице в первый месяц лета окажется неустойчивой, но колебаний будут иметь небольшие пределы, близкие к климатической норме. Кроме того, в июне в Москве ожидается выпадения 77 миллиметров осадков.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в 2022 году наступление метеорологического и календарного лета в столице совпадают. Согласно его прогнозу, даже в темное время суток будет уже +10…+15 градусов, после полудня воздух станет прогреваться до +19…+24.