Москвичам рассказали о погоде в городе на Рождество

Жителей и гостей столицы ждет на Рождество облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха 7 января опустится максимум до -5 градусов, сообщил Гидрометцентр.

По информации на сайте Гидрометцентра, в пятницу, 7 января, в столице будет наблюдаться облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Ветер будет дуть западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составил 739 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Ночью похолодает до -9…-11 градусов.

На следующий день синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Преимущественно будет без осадков. Столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин заявил, что на Рождество не стоит ждать морозов. Он отметил, что в московском регионе в конце праздничной недели не ожидается метеокачелей ни по скачкам температуры, ни по атмосферному давлению. Снег будет идти, но аномальных осадков не предвидится.