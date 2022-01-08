Москвичам рассказали о погоде в городе 8 января

Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей столицы в субботу, 8 января. В этот день температура воздуха опустится максимум до -6 градусов, сообщил Гидрометцентр.

Согласно данным на сайте учреждения, в столице 8 января будет облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра составит от шести до 11 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Ночью температура опустится до -8…-10 градусов. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 9 января, также будет облачно с прояснениями. Днем будет идти снег, а на улице будет от -4 до -6 градусов. Ночью похолодает до -7…-9 градусов, а осадки усилятся. Возможны гололедица и снежные заносы.

Ранее мэрия Москвы предупредила жителей и гостей города о надвигающихся морозах. Серьезное похолодание начнется со вторника. Днем температура опустится до -8…-12 градусов. К среде холода еще усилятся: до -15 градусов днем и до -20 ночью.