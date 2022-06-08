Москвичам рассказали о погоде в городе 8 июня

Жителей и гостей столицы в среду, 8 июня, ждет небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +25 градусов. О такой погоде в городе сообщил Гидрометцентр.

Синоптики обещают, что днем будет небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. При этом порывов не ожидается. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

Столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Ночью температура воздуха упадет до +9…+11 градусов. Ветер станет юго-западным, а его максимальная скорость составит 10 метров в секунду. В столице будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Днем 9 июня синоптики обещают до +28 градусов. Жаркая погода продлится до конца недели. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, купальный сезон должен начаться в Москве в середине следующей недели. К этому времени вода прогреется до +20…+22 градусов благодаря солнечной погоде. Такая температура воды является нормальной для взрослых и детей.