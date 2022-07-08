Москвичам рассказали о погоде в городе 8 июля

Жителей и гостей столицы в пятницу, 8 июля, ждет переменная облачность и небольшим дождем. Воздух на улице прогреется максимум до +26 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, в городе ожидается переменная облачность. По области местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Днем столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Ночью температура понизится до +15…+17 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В субботу, 9 июля, в отдельных районах Москвы пройдет гроза. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об увеличении количества волн тепла в столице примерно на 40%. По его словам, в ближайшие 10 лет москвичей ждет частая жаркая погода.

Несмотря на высокую температуру, многие продолжают активно заниматься спортом на улице. Но неправильная подготовка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «360» собрал советы, которые помогут избежать теплового удара и других негативных последствий.