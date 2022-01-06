Москвичам рассказали о погоде в городе 6 января

Жителей и гостей столицы ждет облачная погода в четверг, 6 января. В этот день временами будет идти снег, а на дорогах образуется гололедица сообщил Гидрометцентр.

По информации на сайте Гидрометцентра, в Москве 6 января будет облачно. Временами будет идти снег или мокрый снег. Также на дорогах образуется гололедица. Столбики термометров днем покажут от -1 до +1 градуса. Ночью температура опустится до -3…-5 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733–734 миллиметров ртутного столба. На следующий день, 7 января, ожидается от -3 до -5 градусов. Будет идти небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей московского региона о резком похолодании 8 января. Он отметил, что температура воздуха опустится на 10-11 градусов, при этом атмосферное давление повысится на 20-25 миллиметров ртутного столба.

В среду, 5 января, на Москву и Подмосковье обрушился циклон «Аннет». Он принес с собой рекордные сугробы и задержки самолетов.