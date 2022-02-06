Москвичам рассказали о погоде в городе 6 февраля

Жителей и гостей столицы 6 февраля ждет облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха опустится максимум до -4 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, в воскресенье, 6 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Днем столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Ночью температура не изменится. Синоптики обещают мокрый снег. На следующий день, 7 февраля, на улице будет от -1 до +1 градуса. Ожидается облачность и небольшой снег с гололедицей. К выходным возможно повышение температуры до +4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что циклоны принесут в Россию оттепель. До конца рабочей недели температура воздуха будет превышать норму на 8-10 градусов. В отдельные дни потеплеет до +3 градусов. Погоду синоптик назвал «не очень радостной».