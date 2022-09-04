Москвичам рассказали о погоде в городе 4 сентября

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Гидрометцентр: в Москве ожидается до +17 градусов 4 сентября

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Жителей и гостей столицы ждет переменная облачность в воскресенье, 4 сентября. Днем воздух в городе прогреется максимум до +17 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно информации на сайте учреждения, в столице 4 сентября будет преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность и северо-западный ветер. Его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

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Днем столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Ночью похолодает до +4…+6 градусов. Скорость ветра снизится до двух-семи метров в секунду.

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Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя. По области местами осадки будут умеренными. Воздух 5 сентября на улице прогреется до +12…+14 градусов. Ночью синоптики обещают от +4 до +6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал об аномальном похолодании в Москве. По его словам, температура соответствуют концу второй декаде сентября. Значения являются характерным для глубокой осени.

Москва

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