Москвичам рассказали о погоде в городе 30 октября

Жителей и гостей столицы 30 октября ждет облачная погода без осадков. Днем воздух на улице прогреется до +14 градусов, сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, 30 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков при этом не будет. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов тепла. Ночью похолодает до +4…+6 градусов. В Подмосковье воздух прогреется максимум до +10 градусов.

В воскресенье, 31 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем также составит от +12 до +14 градусов тепла. Ночью значения опустятся до +2…+4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России прогнозируется аномально теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся на семь градусов выше нормы. Теплый период продлится до среды, 3 ноября. Причем синоптик предположил, что такая погода может задержаться дольше.