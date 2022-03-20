Москвичам рассказали о погоде в городе 20 марта

Переменную облачность без осадков обещают жителям и гостям столицы в воскресенье, 20 марта. Воздух прогреется до +9 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, 20 марта в Москве будет переменная облачность. Осадков в этот день не ожидается. Днем столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от нуля до +2 градусов. Местами может появиться гололедица. Атмосферное давление снизится до 762 миллиметров ртутного столба.

Новая рабочая неделя начнется также с переменной облачности. Синоптики обещают, что воздух в городе прогреется до отметки от +9 до +11 градусов. Осадков в понедельник, 21 марта, не ожидается. Самым теплым днем на неделе может стать среда, 23 марта. Согласно данным Гидрометцентра, в этот день столбики термометров могут показать до +13 градусов тепла.