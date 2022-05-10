Москвичам рассказали о погоде в городе 10 мая

Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей столицы во вторник, 10 мая. В течение дня будет идти небольшой дождь, сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации на сайте учреждения, днем 10 мая в Москве будет облачно с прояснениями. На востоке города пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 20 метров в секунду.

Столбики термометров днем покажут от +11 до +13 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до +5…+7 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749–752 миллиметра ртутного столба.

На следующий день, в среду, 11 мая будет переменная облачность без осадков. Днем воздух на улице прогреется до +18…+20 градусов тепла. При этом местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Самыми теплыми днями на неделе будут пятница и суббота. Синоптики прогнозируют в эти дни до +21 градуса тепла. Будет облачно, а местами пройдет небольшой дождь.