Москвичам рассказали о погоде в городе 1 мая

Довольно прохладная погода ждет жителей и гостей Москвы 1 мая. В этот день воздух прогреется максимум до +13 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно информации на сайте учреждения, днем 1 мая температура воздуха в столице составит от +11 до +13 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Ночью похолодает до +2…+4 градусов. Скорость ветра усилится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752–753 миллиметра ртутного столба.

В понедельник, 2 мая, столбики термометров покажут днем от +12 до +14 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. По области местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха на улице составит от +6 до +8 градусов.

По данным синоптиков, самым теплым днем на неделе станет вторник, 3 мая. Воздух в этот день может прогреться до +17 градусов. При этом будет идти небольшой дождь. Все следующие дни температура будет находиться в диапазоне от +5 до +15 градусов.