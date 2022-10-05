Москвичам рассказали о погоде 5 октября | 360°

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Мир
05 октября 2022, 10:37
«Газпром» возобновил поставки газа через Австрию
Мир
05 октября 2022, 10:33
Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму
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Подмосковье
05 октября 2022, 10:26
Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на 650 миллионов рублей с начала года
Спецоперация
05 октября 2022, 10:19
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Власть
05 октября 2022, 10:19
Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине
Спецоперация
05 октября 2022, 10:16
Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой
Спецоперация
05 октября 2022, 10:08
Появились кадры боевого применения САУ «Гвоздика»
Спецоперация
05 октября 2022, 10:05
Путин назначил Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики
Подмосковье
05 октября 2022, 10:03
Подъезды еще семи домов отремонтировали в Дзержинском