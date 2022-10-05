Москвичам рассказали о погоде 5 октября | 360°

Экология 05 октября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам рассказали о погоде 5 октября Метеоролог Леус: 5 октября в Москве сохранится дождливая погода пресс-служба мэра Москвы

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В течение среды, 5 октября, Москва останется под влиянием циклона. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Постепенно заполняясь и теряя силы, он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут кратковременные дожди», — уточнил метеоролог.

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По его словам, в Москве воздух прогреется до +10 градусов, а по области до +11. Также он сообщил, что 5 октября атмосферное давление в столице будет расти. Показатели ртутного столба достигнут отметки в 748 миллиметров. Леус сказал, что это близко к норме.

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Метеоролог сообщил, что в среду в столичном регионе ожидается умеренная солнечная активность. При этом геомагнитное поле будет слабо возмущенным.

Также Леус поделился погодными ожиданиями на четверг, 6 октября. По его словам, в этот день ситуация не сильно изменится. Завтра москвичей ждут небольшие осадки. При этом воздух прогреется и станет немного теплее.

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