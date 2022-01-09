Москвичам рассказали о погоде 9 января

Снег и гололедица на дорогах ожидают жителей и гостей Москвы в воскресенье, 9 января. Температура воздуха опустится максимум до -6 градусов.

По данным на сайте Гидрометцентра, 9 января в столице будет облачно с прояснениями. Днем в городе будет идти снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Столбики термометров покажут в воскресенье от -4 до -6 градусов. Ночью похолодает до -6…-8 градусов. Пойдет сильный снег, а также синоптики обещают снежные заносы. В понедельник, 10 января, будет облачно и небольшой снег. Температура на улице будет находиться в диапазоне от -6 до -8 градусов.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение объявили из-за гололедицы. Оно будет действовать до полуночи 10 января. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными и аккуратными на дорогах. На следующей недели в городе и области ожидается наступление морозов.