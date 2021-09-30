Москвичам рассказали о погоде 30 сентября

Переменная облачность без осадков будет наблюдаться в столице в четверг, 30 сентября. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным на сайте учреждения, днем 30 сентября в городе будет переменная облачность, но без осадков. Столбики термометра покажут от +10 до +12 градусов тепла. Ночью температура упадет до +4…+6 градусов. Все это время будет дуть слабый ветер. При этом в столице будет высокое атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба.

Первый день октября тоже будет без дождей. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Воздух на улице прогреется до +10…+12 градусов, а к началу следующей недели температура поднимется до +14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что солнечную погоду и отсутствие осадков принес в европейскую часть России мощный антициклон. По его словам, жители страны смогут насладиться золотой осенью минимум до 5 октября. Столбики термометров будут показывать до +13…+15 градусов.