Москвичам рассказали о погоде 23 января

Жителей и гостей столицы 23 января ожидает облачная погода и гололедица. Местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится максимум до -6 градусов.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Будет облачно, а на дорогах синоптики обещают гололедицу. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью похолодает до -10…-12 градусов. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В понедельник, 24 января, температура воздуха составит -7…-9 градусов. Будет также преимущественно без осадков. В ночь на вторник похолодает до -12…-14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве и Московской области ожидается резкий скачок атмосферного давления. К воскресенью показатель ртутного столба поднимется сразу на 20−25 миллиметров.

Врач-терапевт общей практики Амина Платунова рассказала «360», что у людей без проблем с сердцем и сосудами, перепады атмосферного давления могут вызвать вялое состояние и небольшую головную боль.