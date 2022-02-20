Москвичам рассказали о погоде 20 февраля

Жителей и гостей столичного региона в воскресенье, 20 февраля, ждет облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется максимум до +4 градусов.

Как сообщил Гидрометцентр, 20 февраля в Москве будет облачная погода с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до +1…-1 градуса. Местами может появиться гололедица.

Следующая рабочая неделя начнется с облачной погоды и небольших осадков. В понедельник, 21 февраля, синоптики обещают также до +2…+4 градусов. Ночью похолодает до нуля градусов.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Причиной стал сильный ветер. Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 20 февраля. Жителей региона призвали быть крайне внимательными и осторожными.