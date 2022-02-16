Москвичам рассказали о погоде 16 февраля

Жителей и гостей столицы 16 февраля ожидает переменная облачность. Столбики термометров днем покажут до +3 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

Согласно данным на сайте учреждения, в среду, 16 февраля, в городе будет переменная облачность без осадков. Местами образуется гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Днем воздух прогреется от +1 до +3 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. Порывы ветра могут достигать при этом 15 метров в секунду. На следующий день, 17 февраля, синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха на улице будет находиться в диапазоне от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не ждать раннюю весну в Москве и Подмосковье. Этой зимой количество снега в регионе превысило норму в полтора раза. Первые проталины появятся не раньше середины марта.