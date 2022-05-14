Москвичам рассказали о погоде 14 мая

Москвичей и гостей столицы в субботу, 14 мая, ждет облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают до 17 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, 14 мая будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ночью станет прохладнее, а столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов.

В последний день на этой неделе синоптики тоже обещают облачную погоду с прояснениями. Будет идти небольшой дождь в течение дня. Скорость ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. За окном будет от +14 до +16 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе москвичам столицы предстоит «выкарабкиваться» из холодной ямы. При этом он отметил, что пока майского тепла ждать не стоит. По словам Шувалова, пока температура на два градуса ниже климатической нормы.