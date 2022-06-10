Москвичам рассказали о погоде 10 июня

В последний рабочий день на этой неделе — в пятницу, 10 июня, — жителей московского региона ожидает переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, отмечено в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в столице столбики термометров покажут отметку в +26…+28 градусов. В ночное время температура воздуха на улице опустится до +14 градусов.

Днем ожидается ветер северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду, ночью — северный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747–748 миллиметров ртутного столба.

В минувший четверг, 9 июня, температура воздуха в Москве достигла отметки почти в 28 градусов тепла. День стал самым жарким с начала 2022 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А вот жителей стразу четырех регионов Южного федерального округа России предупредили о возможных сильных песчаных бурях. Возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).