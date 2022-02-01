Москвичам рассказали о погоде 1 февраля

Жителей и гостей Москвы 1 февраля ждет облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется максимум до +1 градуса, сообщил Гидрометцентр.

По информации на сайте учреждения, во вторник, 1 февраля в столице ожидается облачная погода. Временами будет идти снег или мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3…-5 градусов. В среду, 2 февраля, синоптики обещают тоже от -3 до -5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что московский регион ждет похолодание к концу недели. К субботе, 5 февраля, морозы станут сильнее и температура понизится до -10…-14 градусов. Днем будет от -4 до -9 градусов.

Как сообщал синоптик Александр Шувалов, из-за циклона «Надя» в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков. Но бояться сильных снегопадов не стоит.