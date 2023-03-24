Экология 24 марта 2023, 15:23 Москвичам рассказали, когда в городе окончательно растает снег Синоптик Позднякова рассказала, что снежный покров в Москве сойдет к 27 марта Главное управление содержания территорий МО

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Снег в Москве и в некоторых частях Подмосковья окончательно сойдет к понедельнику, 27 марта. Однако где-то он растает уже к 25 марта. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, уже к субботе на некоторых метеостанциях снежный покров может исчезнуть. При этом на опорной станции на ВДНХ его пока еще 12 сантиментов. Очевидно, что 25 марта снег там все еще будет лежать.

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«Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет», — спрогнозировала синоптик.

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Позднякова отметила, что на востоке Московской области снег останется, там его пока много. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству, что с 24 по 26 марта включительно в российской столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Дожди уже прошли в пятницу, они ожидаются также и в выходные.