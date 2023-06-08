Экология 08 июня 2023, 05:52 Москвичам рассказали, когда в город придет настоящая жара Синоптик Тишковец: лето в Москве будет раскачиваться, жара придет только в июле Pxhere

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Настоящая летняя жара в Москве наступит только в июле. Такой прогноз в разговоре с РИА «Новости» сделал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лето в Москве, по словам Тишковца, «будет раскачиваться» почти весь июнь, а купальный сезон отложится на вторую половину месяца.

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«Настоящая жара придет только в июле», — отметил синоптик.

Он отметил, что в среду, 7 июня, температура воздуха в столице поднялась до +23,4 градуса. Этот показатель близок к июльской норме. Как отметил синоптик, в четверг, 8 июня, такая же теплая и сухая погода сохранится.

В выходные в столицу придет скандинавская прохлада. Ее принесут северные ветры. Температурный фон будет соответствовать климатической норме мая. Днем 10 июня столбики термометров покажут отметку +15 градусов, а в ночь на 11 июня похолодает +2 градусов, предупредил Тишковец.

Но уже в начале следующей недели тепло вернется. Во вторник, 13 июня, воздух, как ожидается, прогреется до +24 градусов.

А вот в Новосибирске три дня подряд температурные показатели били все рекордные значения. Жара под 40 градусов связана с приходом горячего воздуха из Казахстана, объяснил руководитель прогностического центра METEO Александр Шувалов. Он подчеркнул, что в Сибирь придут сильные дожди с грозами, после чего начнется похолодание.