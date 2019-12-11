Москвичам рассказали, когда в город придет европейская зима

Жители Москвы уже сейчас замечают, что с каждым годом зима становится все менее суровой. К 2050 году в столичном регионе установятся теплые, европейские зимы. Об этом сообщил член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

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«Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами более медленными, чем кажется. <…> Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют», — сказал он РИА «Новости».

Климатолог также отметил, что зимы в Европе всегда были без снега, поэтому погодные изменения заметны не так сильно.

«Мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало», — пояснил Константинов.

Он также добавил, что за последние 70 лет в городе стали топить дома на 15-20 дней меньше. Такие цифры свидетельствуют о глобальном изменении климата.

Ранее синоптики говорили о том, что в 2019 году снег в Москве выпадет только в 20-х числах декабря.