Экология 08 декабря 2023, 14:04 Москвичам представили экологическую карту города Появилась интерактивная карта с экологической обстановкой в районах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Эксперты создали интерактивную карту экологической обстановки в Москве. Согласно данным, самыми загрязненными районами стали Бутырский и Западное Дегунино. Локации оценили по 12 параметрам, сообщили специалисты из EcoStandard group.

Экологи оценивали площадь района и плотность населения и соотносили показатели с размерами парков, учитывали наличие водоемов, аэропортов, промзон, автомагистралей и их транспортную загруженность. Кроме того, они учли наличие ТЭЦ, производственных предприятий, мусорных полигонов и очистных сооружений.

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Одними из самых загрязненных районов стали Капотня, Бутырский, Западное Дегунино, Соколиная Гора, Нижегородский. А благоприятными оказались Крылатское, Ясенево, Измайлово, Восточное Измайлово, Метрогородок и Кузьминки.

Карта может быть полезна тем, кто ищет квартиру в наиболее чистом с экологической точки зрения районе.

Ранее Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC. Такая тенденция связана с большим количеством природных территорий в административных границах.