Москвичам предсказали «миллион на миллион» в погоде

К середине месяца декабрь в Москве может стать самым солнечным и светлым за всю историю метеонаблюдений. В среднем в столице за этот месяц бывает 18 солнечных часов, однако в этот раз за первые две недели малая облачность продержится 50–55 часов.

Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что за счет сибирского антициклона 5 декабря для москвичей начался длительный период малооблачной погоды — синоптики называют это явление «миллион на миллион». Они уверены, что такая погода продержится до следующих выходных.

«По прогнозу ожидается 50–55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь-2020 может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», — отметил он.

Тишковец рассказал, что в декабре и остальных зимних месяцах в Центральной России по климату самые темные и хмурые дни в году. В Москве за 31 день положено не более одного ясного дня. Если бы солнце радовало жителей столицы каждый день, то за месяц набралось бы примерно 225 часов солнечного сияния — в средних широтах в декабре такого не происходит. Самый солнечный декабрь зафиксировали в 2002 году — тогда солнце светило 51 час.

«В столице по статистике наблюдается только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе», — подчеркнул он.

При этом синоптик отметил, что в новом столетии был декабрь, когда солнце совсем не появлялось на столичном небе, — в 2017 году.