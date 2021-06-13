Москвичам предложили открыть купальный сезон

Воскресенье, 13 июня, будет самым теплым днем с начала лета. Можно открывать купальный сезон, предложил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура на улице поднимется до +27 градусов, сообщило РИА «Новости». Воздух прогреется на четыре градуса выше нормы.

«Уже на 08:00 в Москве было +21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было», — сказал Тишковец.

Однако температурный рекорд для этого дня побить не удастся.

По словам синоптика, уже сегодня многие жители столицы откроют купальный сезон, потому что вода прогреется до +18.

В это же время вода в Сочи, Алуште, Феодосии и Ялте прогрелась до +17 градусов, в Туапсе — до +18, а в Евпатории — до +19. Купальный сезон на курортах Черного моря можно открывать во второй половине июня. Вода начнет активнее прогреваться с середины следующей недели, поскольку в это время на юг России придет потепление.