Москвичам посоветовали не ждать снега в предновогоднюю неделю

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет составлять +6 градусов. При этом в предпоследнюю неделю декабря снега ждать не стоит. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 19 декабря в столице был побит температурный рекорд. В выходные москвичей ждет небольшое похолодание, а затем температура опять поползет вверх. Столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

«Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до +6 градусов о снеге можно временно забыть», — подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снег должен выпасть в Москве не раньше 26–27 декабря. В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 21–22 декабря температура воздуха в ночные часы опустится до 0…-3 градусов. Днем ожидается 0… +2 градуса. При этом Позднякова добавила, что в следующие дни придет еще один атлантический циклон. Он принесет с собой небольшие осадки.