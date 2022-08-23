Москвичам посоветовали не заниматься спортом на улице из-за смога

Людям, которые активно занимаются спортом в Москве, лучше пока повременить с тренировками на открытом воздухе. Ведь во время смога и при физических нагрузки человек глубже дышит. Из-за сложившихся погодных условий это может плохо сказаться на здоровье. Об этом заявил врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, кандидат медицинских наук. Евгений Попов.

«Любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на вашем здоровье. Для людей, которые активно занимаются спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе», — сказал Попов РИА «Новости».

По его словам, во время задымления людям с хроническими заболеваниями легких лучше долго не находиться на улице. Также в период смога стоит отказаться от курения, полоскать рот и нос, ч пить больше воды, употреблять в пищу яблоки, другие фрукты и много зелени.

Врач отметил, что людям с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом рекомендовано не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов и постоянно держать при себе ингаляторы.

«Вредные частицы дыма нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей», — сказал Попов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что погода в московском регионе до конца недели сильно не поменяется, дым от лесных пожаров в Рязанской области продолжит идти в Москву.