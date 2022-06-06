Москвичам пообещали жару в конце недели

В начале недели в Москве ожидается умеренная погода с температурой воздуха днем не выше 21-23 градусов тепла. Однако с четверга столбики термометров начнут показывать в дневное время до +27...+28 градусов. Также пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем — +21...+23 градуса. <…> В среду уже прогнозируется +23...+25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до +27...+28 градусов», — сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, к концу недели температурный фон в столице будет соответствовать показателям середины июля, однако с четверга ожидаются небольшие дожди.

«Они будут совсем небольшими и кратковременными», — пообещал Вильфанд.

Ранее метеоролог также рассказал, что на юге России в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы.