Москвичам пообещали возвращение жары

Жаркая погода вернется в столицу в начале следующей рабочей недели. Столбики термометров покажут больше +25 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится», — процитировало синоптика РИА «Новости».

По словам Вильфанда, воздух в Москве прогреется выше +25 градусов. При этом температура не будет доходить до отметки +30 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что с 22 июля в столице наступит «обвал холода». В городе будут дуть холодные северные ветра, которые принесут похолодание.

В среду, 21 июля, синоптики обещают +24…+26 градусов с переменную облачность без осадков. На следующий день и в пятницу ожидается +22…+24 градуса, а в выходные температура поднимется до +20…+25 градусов. При этом по ночам обещают значения от +7 до +15 градусов.