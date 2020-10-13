Москвичам пообещали «возвращение в период золотой осени» во вторник

Москвичам пообещали во вторник, 13 октября, «возвращение в период золотой осени». В этот день ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

«Предстоящим днем Московская погода вернет нас в период золотой осени, где сухо и тепло», — утверждают синоптики. Их сообщение приводится на портале «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 15 до 17 градусов выше нуля, в Подмосковье столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов тепла.

Ветер будет юго-западного направления, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Однако уже к концу недели погода в Москве будет больше походить на октябрьскую. В столице заметно похолодает, в том числе и в дневные часы. Синоптики не исключают осадков в виде мокрого снега с дождем. Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Вероятен мокрый снег. К следующей неделе «уже будут видны отдельные снежинки».