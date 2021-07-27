Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары во вторник

Во вторник, 27 июля, в Москве ожидается +30 градусов и без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до +28…+30, по области — до +26…+31 градуса», — рассказал Леус в интервью РИА «Новости».

Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный, слабый. Его порывы составят от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской России ближайшие дни будут теплыми. Также ожидаются кратковременные дожди. Во вторник и среду воздух прогреется до +27…+29 градусов, что на два-три градуса выше нормы. Но уже в среду во второй половине дня в Центральный федеральный округ придут дожди. Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будет облачно с прояснениями.