Москвичам пообещали весеннюю погоду в среду

Солнечная погода без осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, 2 марта. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В Москве воздух вновь очень хорошо прогреется. Мы рассчитываем, что в течение дня температура повысится до +3...+5 градусов, в столичном регионе до +1...+6», — рассказала Волосюк.

Она добавила, что московский регион продолжает находиться под влиянием антициклона. Ветер продолжит дуть с северо-запада со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление поменяется мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что в первой части марта на погоду в Москве и Подмосковье будет влиять антициклон. Синоптик подчеркнул, что средняя температура в Москве в начале марта превышает обычные показатели на два градуса.